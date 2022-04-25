Посол заявил о давлении на Турцию из-за отказа вводить санкции против РФ

Турция постоянно ощущает на себе давление западных стран из-за нежелания присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом заявил в понедельник, 25 апреля, посол РФ в стране Алексей Ерхов.

«Насколько я понимаю, Турция не хочет присоединяться к санкциям и в этой связи ощущает на себе постоянное западное давление», — сказал Ерхов в комментарии телеканалу «Россия-24».

Как отметил дипломат, позиция Анкары в данном вопросе сводится в том числе к тому, что именно неучастие в режиме антироссийских рестрикций и сохранение контактов и отношений как с Россией, так и с Украиной, дает Турции основание претендовать на роль посредника между Москвой и Киевом.

20 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отверг возможность введения санкций против России. Как заявил глава МИД, Анкара не собирается присоединяться к антироссийским санкциям, несмотря на дипломатическое давление, так как стремится помочь наладить диалог между сторонами конфликта в Донбассе и на Украине.

24 апреля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку в рамках переговорного процесса между РФ и Украиной. До этого, 12 апреля, Эрдоган отметил, что Турция способна помочь в достижении прогресса между Украиной и Россией и является единственной страной, которая может поддерживать тесные отношения с обеими сторонами и обеспечить достижение конкретного прогресса путем объединения сторон.

12 марта министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Турция не хочет присоединяться к антироссийским санкциям, так как имеет с РФ хорошие торговые отношения и придерживается дипломатического пути решения любых разногласий. Министр также выразил надежду, что санкции против России не коснутся поставок газа в их страну. Он отметил, что на сегодняшний день таких проблем не наблюдается.

Санкции против России были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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