The Times сообщила о возможной отставке Джонсона из-за вечеринок во время пандемии

Завершившееся расследование правительства Великобритании о вечеринке на Даунинг-стрит премьер-министра страны Бориса Джонсона может привести к его отставке. Об этом сообщила 25 апреля газета The Times, ссылаясь на британский кабинет министров.

Высокопоставленные лица в правительстве полагают, что по результатам расследования о нарушениях Джонсоном режима самоизоляции у него не останется другого выбора, кроме как уйти в отставку.

Внутреннее расследование курирует второй постоянный секретарь кабмина Великобритании Сью Грей, ее отчет по делу касается не только вечеринок в период локдауна в 2020 году, но и общей деловой культуры в правительстве под руководством нынешнего премьер-министра.

Однако публикация отчета отложена до завершения официального следствия, которое ведет Скотленд-Ярд.

«Отчет Сью вызывает раздражение [в офисе Джонсона]. Это невероятно усложнит жизнь премьер-министру», — заявил высокопоставленный чиновник.

Помимо этого, собеседник The Times отметил, что на куратора расследования оказывается огромное давление.

21 апреля было инициировано парламентское расследование, депутаты решили выяснить, вводил ли политик в заблуждение палату общин, когда отрицал участие в вечеринках во время карантина летом 2020 года в резиденции на Даунинг-стрит. Инициативу о проведении расследования выдвинули лейбористы. Парламентское расследование начнется по результатам работы по данному вопросу Скотленд-Ярда.

Ранее, 19 апреля, Джонсон извинился перед парламентом и народом страны за присутствие на вечеринке в своей резиденции на Даунинг-стрит в разгар коронавирусных ограничений 19 июня 2020 года. По словам политика, он не знал, когда прибыл на мероприятие, что это будет вечеринка по случаю его дня рождения. Глава правительства Британии ожидал встречи, посвященной реагированию правительства на COVID-19.

Он подтвердил, что 12 апреля был оштрафован за допущенное нарушение в дни карантина. Как добавил политик, полиция продолжает расследование в отношении него и он уважает работу правоохранителей.

31 января британский премьер отказался уходить в отставку после публикации доклада о вечеринках, отметив, что понимает, насколько разгневаны британцы. Тогда он тоже извинился перед соотечественниками.

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства страны уличили в организации мероприятий во время локдауна. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» регулярно проводились в резиденции на Даунинг-стрит. Тогда премьер-министр уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии.