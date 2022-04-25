Путин: предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых

Путин: предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых

2022-04-25 17:28:05

2022-04-25 17:28:05

2022-04-25 17:28:05

2022-04-25 17:28:05

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