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В Хорватии отказались организовать вывозной рейс для сотрудников посольства РФ

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Правительство Хорватии отказалось организовать вывозной рейс для сотрудников российского посольства. Об этом в понедельник, 25 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«В своей воинствующей русофобии официальный Загреб дошел до того, что в недипломатичной форме, нарушая приличия и стандарты международного общения, отказал нам в осуществлении гуманитарного авиарейса в целях эвакуации большой группы сотрудников посольства России в Хорватии с семьями, включая малолетних детей. Причем речь идет о людях, которым сами хорватские власти беспричинно предписали покинуть страну», — приводит ее слова пресс-служба МИД РФ.

Захарова назвала данное решение властей Хорватии негуманным и издевательским. Она отметила, что это действие не останется без достойного ответа.

6 апреля министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что страна намерена выслать из страны часть российских дипломатов в знак солидарности с НАТО и Евросоюзом.

11 апреля в посольстве России сообщили, что Хорватия потребовала сократить число сотрудников дипмиссии. Позднее стало известно о решении Загреба выслать 18 дипломатов и шесть административных сотрудников российского посольства.

12 апреля посол России в Хорватии Андрей Нестеренко сказал, что такие действия являются серьезным ударом по отношениям двух государств.

В свою очередь, Захарова заявила, что Россия выражает решительный протест в связи с решением властей Хорватии выслать 24 сотрудников российского посольства. Она отметила, что ответственность за последствия данной антироссийской акции целиком и полностью лежит на хорватской стороне.

Страны Европы в последнее время активно высылают российских дипломатов. Так, о высылке сотрудников дипмиссий РФ с конца марта объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция. 7 апреля к ним присоединилась Австрия. ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля, Кремль негативно относится к таким действиям. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

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