26 апреля состоится официальная церемония Закрытия XXI молодежных Дельфийских игр

С 22 по 27 апреля 2022 года в Красноярском крае проходят XXI молодежные Дельфийские игры России.

Конкурсная и фестивальная программа включила в себя соревнования по 34 дисциплинам профессионального, научно-технического и художественного творчества, способствующим развитию выявлению молодых талантов и уникальных специалистов.

Игры-2022 приурочены к Году культурного наследия народов России, объявленного Президентом Российской Федерации. В Играх принимают участие 2783 человек из 79 субъектов Российской Федерации.

26 апреля 2022 года в 18:00 (по красноярскому времени) состоится официальная церемония Закрытия и гала-концерт лауреатов, будут подведены итоги официального командного первенства среди регионов.