В МИДе предупредили о проблемах во вводящих санкции против РФ странах

Санкции против РФ вызовут серьезные проблемы в тех странах, которые их принимают. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Он пояснил, что западные страны используют широкий спектр инструментов — от финансово-экономических санкций и информационной войны до высылки российских дипломатов и прямого военно-политического давления.

«Когда речь идет о России, отменены неприкосновенность частной собственности, свобода слова, верховенство права в целом, что, кстати, в достаточно среднесрочной, и уж тем более в долгосрочной перспективе будет иметь самые серьезные последствия и в тех странах, которые этим занимаются, потому что сейчас они разрушают и свою правовую систему», — сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.

Замглавы МИД РФ пояснил, что сейчас Россия ставит задачу предотвратить крупный военный конфликт в мире.

«В этом контексте первоочередное значение для нас приобретают усилия по предотвращению крупномасштабного конфликта и выработке новых правил мирного сосуществования на основе уважения законных интересов всех государств», — добавил он.

Кроме того, Иванов отметил, что пауза в отношениях с Западом может быть полезна для освобождения от иллюзий относительно его цивилизованности.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что РФ столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран. Российский лидер назвал внешние ограничения в отношении России «санкционной агрессией». При этом он подчеркнул, что у экономики страны есть возможности работать стабильно и без сбоев даже в нынешних условиях.

22 апреля стало известно, что Евросоюз (ЕС) планирует ввести уже шестой по счету пакет санкций против России. Новые ограничения предполагают «определенный запрет» на импорт российской нефти, а также отключения еще большего количества банков от системы SWIFT. Кроме того, некоторые государства призывают ввести санкции в отношении российских СМИ.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. В рамках очередного пакета санкций в отношении РФ ЕС ввел запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия. Также ограничения предусматривают «заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму в €10 млрд».

10 марта министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны Запада начали экономическую войну против России и пытаются создать дефицит товаров. По его словам, правительство приняло меры для привлечения капитала в страну. Ключевой задачей правительства остаются стабилизация финансовой системы государства и обеспечение ее бесперебойной работы.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля российский президент объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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