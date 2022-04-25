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Вице-президент Альянса турагентов спрогнозировал турпоток из РФ на Мальдивы

Вице-президент Альянса турагентов Мкртчян: Мальдивы будут пользоваться спросом среди россиян
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Вице-президент Альянса турагентов России Алексан Мкртчян в понедельник, 25 апреля, в беседе с «Известиями» спрогнозировал турпоток из РФ на Мальдивы.

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Ранее в этот день стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» с 13 мая возобновит прямые регулярные рейсы из Москвы в Мале (Мальдивские острова). Рейсы будут ежедневно производиться на самолетах Airbus A330.

Как пояснил эксперт, Мальдивы остаются единственным luxury-направлением у «Аэрофлота»,

«Потому что всё остальное — это Турция, Египет, Казахстан, Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Минск, Шри-Ланка, Эмираты и Израиль. Это всё и близко не luxury. Поэтому да, Мальдивы будут пользоваться спросом», — отметил Мкртчян.

В начале марта авиакомпания отменила все международные перелеты, кроме рейсов в Минск. Решение последовало за рекомендацией Росавиации: регулятор призвал авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов иностранных самолетов, которые начались после введения антироссийских санкций Евросоюза.

4 марта по той же причине Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности, что дало возможность следить за поддержанием летной годности самолетов именно России, а не иностранным авиавластям.

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты. В пояснительной записке отмечается, что закон преследует цель сохранить парк воздушных судов для бесперебойной работы гражданской авиации.

4 апреля правительство России сообщило, что с 9 апреля возобновится авиасообщение с 52 странами. Кроме рейсов в Индию будут также открыты полеты в Аргентину, Китай, ЮАР и другие дружественные РФ государства.

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