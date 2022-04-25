Финская Stora Enso заявила о планах продать лесопильные заводы в России

Финский гигант деревопереработки Stora Enso продает свои лесопильные заводы в России местному руководству. Об этом сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, 25 апреля.

«Stora Enso заключила соглашение о продаже двух своих лесопильных заводов в России. В сделку входят принадлежащие Stora Enso лесопильные заводы, а также российская компания по закупке древесины, которая поставляет древесину лесопильным заводам. Лесопильные заводы и операции по заготовке древесины будут проданы местному руководству Stora Enso», — говорится в публикации.

Ожидается, что сделка будет закрыта во II квартале 2022 года и не окажет существенного влияния на годовой объем чистых продаж или операционную прибыль Stora Enso, сообщается на сайте kp.ru.

«Из-за ухудшения экономических перспектив проданных предприятий в результатах I квартала Stora Enso был признан убыток от обесценивания в размере €70 млн», — говорится в пресс-релизе.

Лесопильные заводы компании расположены в Карелии и Новгороде. На них работает около 330 человек. Общая годовая мощность составляет 350 тыс. куб. м пиломатериалов. Из них 55 тыс. куб. м подвергаются дальнейшей переработке и еще 65 тыс. т составляют пеллеты (топливные гранулы, которые активно используются в специальных пеллетных котлах для обогрева жилых зданий, объектов коммерческого и промышленного предназначения).

В компании Stora Enso по заготовке древесины в России работает около 170 человек, сообщается на сайте aif.ru.

Stora Enso — ведущий поставщик возобновляемой продукции в области упаковки, биоматериалов, деревянного строительства и бумаги, а также один из крупнейших частных лесовладельцев в мире.

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