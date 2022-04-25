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Путин назвал обоснованным повышение ключевой ставки

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Президент России Владимир Путин заявил, что решение Центробанка (ЦБ) РФ о повышении ключевой ставки было обоснованным. Такое мнение он высказал 25 апреля в ходе заседания по экономическим вопросам.

«Отмечу, что на конечный спрос сейчас негативно влияет снижение кредитной активности банковской системы. Причина в коммерческих рисках и увеличении процентных ставок — это всё понятно, мы это знаем хорошо. Напомню, что повышение ключевой ставки ЦБ было, тем не менее, обоснованно, необходимо для стабилизации банковского сектора и финансовых рынков. И решение это сработало», — сказал он.

Вместе с тем глава государства заявил, что власти принимали и будут принимать меры по поддержке населения, предприятий и экономики в целом.

«На основе предметного анализа и учета потенциальных рисков мы принимали и будем принимать меры по дополнительной поддержке наших граждан, отраслей и предприятий, экономики в целом», — сказал Путин.

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Так, президент предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и выступил с инициативой продлить программу льготной ипотеки до конца года.

Кроме того, Путин предложил расширить программу гарантийной поддержки кредитования со стороны ВЭБ.РФ и включить в нее не только системообразующие предприятия.

«Предлагаю расширить программу гарантийной поддержки кредитования со стороны ВЭБа, распространить ее не только на системообразующие предприятия, но и на другие организации, которые такого статуса пока не имеют, но уже превысили критерии малого и среднего бизнеса и работают в производственных отраслях», — сказал российский лидер.

В конце февраля ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 20%. Повышение ставки регулятор объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения, а также компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

11 апреля Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 17%. Отмечалось, что риски для финансовой стабильности по-прежнему сохраняются, однако на тот день они перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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