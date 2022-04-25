Татарстану выделили дополнительные 5,5 млрд рублей на дороги

Правительство России приняло решение о выделении дополнительных 120 млрд рублей на строительство и ремонт трасс. Деньги распределят между регионами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Татарстан получит на эти цели 5,5 млрд рублей. Как поясняет Inkazan.ru, на приведение в порядок и модернизацию региональных дорог в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлены 86 млрд рублей. Отсюда 4 млрд рублей полагается Татарстану.

Еще 1,5 млрд рублей республика получит на строительство и реконструкцию трассы М-7 от Москвы до Уфы, которая проходит через Казань. В общей сложности регион получит 6,6 млрд рублей на капитальный ремонт М-7, Р-239, строительство Вознесенского тракта и доведение дорог до нормативного состояния.

ИА «Татар-информ» уточняет, что, согласно постановлению, к концу этого года в Татарстане доля дорог, отвечающих нормативам, должна приблизиться к 50,3%.

Ранее власти Татарстана выделили 4,43 млрд рублей на строительство пятой очереди Вознесенского тракта в Казани. Подрядчику предстоит возвести дорогу от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга». Строительство Вознесенского тракта началось в августе 2021 года. Его общая протяженность составит 11,7 км. Стоимость реализации проекта оценивается в 31 млрд рублей.