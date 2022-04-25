Первый атомный двигатель ледокола «Якутия» прошел гидроиспытания

Первый парогенерирующий блок (ПГБ) реакторной установки «РИТМ-200» для серийного ледокола «Якутия» прошел гидроиспытания, сообщает пресс-служба «Росатома».

Гидравлические испытания — обязательный вид контроля, который проводится для проверки прочности и плотности оборудования, работающего под давлением.

«Гидроиспытания корпуса реактора ледокола проходили путем заполнения внутреннего объема конденсатом и постепенного подъема давления до 270 атмосфер, — рассказали в пресс-службе. — После снижения давления до 216 атмосфер специалисты обследовали корпус на отсутствие деформаций и течей».

Результаты гидроиспытаний, которые провела компания «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации — АО «Атомэнергомаш»), подтвердили прочность и надежность конструкции.

Сейчас идет подготовка к контрольной сборке корпуса первого ПГБ реакторной установки «РИТМ-200» с внутрикорпусными устройствами и крышкой.

Кроме того, на штатное место в стапель чистой сборки встал второй ПГБ для «Якутии». Специалистам теперь предстоит установить внутрикорпусные устройства, осуществить операцию по приварке 12 кассет парогенераторов в зоне фланца, провести гидроиспытания и выполнить контрольную сборку с комплектующими. Затем оба аппарата подготовят к отгрузке.

Ранее «ЗиО-Подольск» изготовил и поставил основное оборудование судовой реакторной установки «РИТМ-200» для новейшего отечественного универсального атомного головного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 «Арктика» и серийных ледоколов «Сибирь» и «Урал» для гражданского атомного флота страны. Предприятия «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания «РИТМ-200» — от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования.