Эксперт рассказал о последствиях отказа от газа из России для ЕС

Странам Европы, которые активно используют ветровую энергетику, например, Германии, нужно больше газа, когда мало ветра, поэтому они делают дополнительные заявки. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович в понедельник, 25 апреля.

Митрахович назвал очевидным, что жить без газа только с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) очень сложно, потому что они являются прерывистыми, так как их выработка напрямую зависит от погодной ситуации.

«Даже если Европа решит отказаться от российского газа, ей нужен будет какой-то другой газ, но найти такие поставки можно будет не раньше, чем чере несколько лет. А сейчас без российского газа если жить, такой сценарий если рассматривать, нужно отключать промышленность, всю энергоемкую — химическую, металлургическую и машиностроительную», — добавил он.

Ранее в этот же день стало известно, что в Европе ожидается в конце апреля–начале мая маловетренная и штилевая погода. Это приведет к падению выработки электроэнергии за счет ветра, росту использования газа как резервного топлива и повышению стоимости голубого топлива. Согласно данным Европейской ветроэнергетической ассоциации WindEurope, в период с 18 по 24 апреля ветряки обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, 11–17 апреля — 13%. Однако с вечера понедельника прогноируется падение скорости ветра.

Как отмечает WindEurope, Германия станет крупнейшим рынком ветроэнергетики в Европе. Затем идут Великобритания, Франция, Испания и Швеция.

«Интерфакс» со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины» сообщал, что номинация на прокачку российского газа в регион на 25 апреля составила 68,4 млн куб. м, заявка на 24 апреля была 53 млн куб. м. Отмечается, что европейские импортеры уже увеличили заявку на поставку у «Газпрома». Кроме того, начался сезон закачки газа в подземные хранилища.

«Ямал-Европа» между ФРГ и Польшей продолжает работу в реверсном режиме. В понедельник поток газа из Германии в Польшу составляет по-прежнему 0,7 млн куб. м в час, свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade. Изъятие дополнительных объемов с главных европейских хабов взамен прямого импорта с востока является еще одним слагаемым текущих высоких цен на газ в Евросоюзе, указывает агентство.

На данный момент европейские резервы газа составляют 31,02%, за последние сутки они выросли на 0,34 процентных пункта. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 6,5 процентных пунктов. В апреле закачка сдерживается высокими ценами на импортный газ.

Ранее в понедельник ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков сообщил, что Германия больше других стран Евросоюза зависит от российского газа. По его словам, самая тяжелая ситуация из-за возможного эмбарго на российский газ угрожает именно Берлину. Ситуация осложняется тем, что у ФРГ нет ни одного терминала для хранения газа, заключил он.