«Аэрофлот» с 13 мая возобновит прямые рейсы из Москвы на Мальдивы

«Аэрофлот» с 13 мая возобновит прямые регулярные рейсы из Москвы в Мале (Мальдивские острова). Об этом 25 апреля авиакомпания сообщила в Telegram.

В сообщении уточняется, что рейсы будут ежедневно производиться на самолетах Airbus A330.

«Билеты уже доступны в продаже на сайте, в мобильном приложении, а также по телефонам контакт-центра и в офисах собственных продаж», — говорится в публикации.

Пассажирам также напомнили о необходимости перед поездкой проверять актуальные данные о действующих правилах въезда для международных рейсов.

В начале марта авиакомпания отменила все международные перелеты, кроме рейсов в Минск. Решение последовало за рекомендацией Росавиации: регулятор призвал авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов иностранных самолетов, которые начались после введения антироссийских санкций Евросоюза.

4 марта по той же причине Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности, что дало возможность следить за поддержанием летной годности самолетов именно России, а не иностранным авиавластям.

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты. В пояснительной записке отмечается, что закон преследует цель сохранить парк воздушных судов для бесперебойной работы гражданской авиации.

4 апреля правительство России сообщило, что с 9 апреля возобновится авиасообщение с 52 странами. Кроме рейсов в Индию будут также открыты полеты в Аргентину, Китай, ЮАР и другие дружественные РФ государства.