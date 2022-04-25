Замглавы МИД РФ Рябков встретился с послом США Салливаном

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в понедельник, 25 апреля, встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном. Об этом заявили на сайте ведомства.

«Обсуждены некоторые вопросы двустороннего характера», — говорится в сообщении МИД РФ.

Иных обстоятельств встречи двух дипломатов приведено не было.

Ранее в этот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал «Известиям» возможность возвращения Вашингтоном российской дипсобственности. Он назвал подобные действия отказом США жить по нормам международного права. Накануне член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев указал на попытки Штатов посредством своих лицемерных действий добиться прекращения диалога с Россией. Разрыв отношений с двумя ядерными державами, по его мнению, может закончиться плохо.

24 апреля посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о том, что власти Соединенных Штатов заблокировали работу посольства России в Вашингтоне. Он рассказал, что посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America.

18 апреля Антонов заявил, что Россия и США больше не являются партнерами. Он отметил, что, когда приехал в Вашингтон, его задача состояла в улучшении отношений, теперь же она заключается в попытке их стабилизировать.