Прямой эфир
Мир
Завод «Азовсталь» в Мариуполе не будут восстанавливать
Мир
Партия в Нидерландах заинтересовалась происхождением $850 млн у Зеленского
Мир
Фирма в Латвии переименует «Российский» сыр в «Тильзитер»
Мир
В Киеве демонтируют монумент дружбы народов России и Украины
Мир
Глава ЛНР Пасечник прибыл в Рубежное
Мир
Ситуация на изначально контролируемой ЛНР территории стабилизировалась
Авто
Автодилеры попросили продлить срок гарантийного ремонта автомобилей
Мир
Россия вышлет 40 сотрудников дипмиссии Германии
Мир
Mirror сообщил о 5 млн вынужденных выбирать между отоплением и едой британцах
Мир
Политолог предрек Макрону усиление протестов в стране после победы на выборах
Культура
Власти Эстонии запретили Филиппу Киркорову въезд в страну на пять лет

Запрет на рыбалку в период нереста ввели в Оренбуржье

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбургской области с 25 апреля начал действовать запрет на активную рыбалку в период нереста. Он продлится до 10 июня.

Речь идет о запрете ловить рыбу с помощью сетей и других приспособлений, в том числе с использованием лодок. Рыбачить разрешено с берега на поплавок или донку. На каждом предмете, предназначенном для рыбалки, должно быть не более двух крючков из расчета на одного рыбака, поясняет РИА «Оренбуржье».

За соблюдением подобных правил в том числе будет следить прокуратура. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Для граждан они составят от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Кроме того, за ловлю рыбы запрещенным методом в период нереста предусмотрена и уголовная ответственность, до 2 лет лишения свободы. За каждую незаконно выловленную рыбу нарушитель заплатит отдельную сумму, помимо штрафа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022