Запрет на рыбалку в период нереста ввели в Оренбуржье

В Оренбургской области с 25 апреля начал действовать запрет на активную рыбалку в период нереста. Он продлится до 10 июня.

Речь идет о запрете ловить рыбу с помощью сетей и других приспособлений, в том числе с использованием лодок. Рыбачить разрешено с берега на поплавок или донку. На каждом предмете, предназначенном для рыбалки, должно быть не более двух крючков из расчета на одного рыбака, поясняет РИА «Оренбуржье».

За соблюдением подобных правил в том числе будет следить прокуратура. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Для граждан они составят от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Кроме того, за ловлю рыбы запрещенным методом в период нереста предусмотрена и уголовная ответственность, до 2 лет лишения свободы. За каждую незаконно выловленную рыбу нарушитель заплатит отдельную сумму, помимо штрафа.