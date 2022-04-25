ФСБ: задержанные за покушение на Соловьева планировали убить Киселева, Симоньян и Скабееву

Задержанные в Москве подозреваемые в покушении на телеведущего Владимира Соловьева также обсуждали убийство гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариты Симоньян и ряда других связанных с государственными медиа журналистов. Об этом сообщает один из задержанных на видео, снятом ФСБ России.

«Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьева, Киселева, Скабеевой и Попова, Кеосаяна, Симоньян», — сказал один из задержанных.

Он отметил, что вместе с остальными задержанными обсуждал «поджоги машин с символикой в поддержку спецоперации и военкоматов». Также один из подозреваемых пояснил, что убийство Соловьева «планировалось как можно скорее».

Ранее в этот день Следственным комитетом (СК) РФ были задержаны шесть фигурантов по уголовному делу о покушении на убийство Соловьева. По данным ведомства, они являются членами запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»).

Преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва автомашины Соловьева.

Как отметили в ФСБ РФ, у задержанных были изъяты поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными задержанных лиц, которые планировалось использовать после совершения преступления.

Кроме того, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что готовившие нападение на Соловьева вели за ним слежку.

О том, что ФСБ пресекла деятельность планировавшей убийство российского журналиста террористической группы, сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России. По словам российского лидера, Запад проиграл на информационном поле и перешел к террору и подготовке убийств российских журналистов.

Сам Соловьев заявил, что не знал о планирующемся на него покушении. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский напрямую угрожал ему во время своих публичных выступлений, поэтому до журналиста «доходили разные слухи». Кроме того, Соловьев поблагодарил ФСБ и отметил высокую эффективность работы службы.