Прямой эфир
Мир
В МИД Германии назвали необоснованным решение РФ выслать 40 дипломатов ФРГ
Наука
Путин утвердил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий в России
Мир
The Times сообщила о возможной отставке Джонсона из-за вечеринок во время пандемии
Мир
Замглавы МИД РФ Рябков встретился с послом США Салливаном
Мир
В Хорватии отказались организовать вывозной рейс для сотрудников посольства РФ
Мир
На Украине намерены переименовать связанные с РФ 300 объектов
Мир
МИД РФ предупредил об ответе на недружественные действия против россиян
Экономика
Путин назвал обоснованным повышение ключевой ставки
Мир
В Еврокомиссии призвали Индию и страны Азии поддержать санкции против РФ
Экономика
Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых
Мир
Задержан совершивший преступления против мирных граждан военный Украины

ФСБ: задержанные за покушение на Соловьева планировали убить Киселева, Симоньян и Скабееву

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержанные в Москве подозреваемые в покушении на телеведущего Владимира Соловьева также обсуждали убийство гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариты Симоньян и ряда других связанных с государственными медиа журналистов. Об этом сообщает один из задержанных на видео, снятом ФСБ России.

«Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьева, Киселева, Скабеевой и Попова, Кеосаяна, Симоньян», — сказал один из задержанных.

Спецоперация в Донбассе 25 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Он отметил, что вместе с остальными задержанными обсуждал «поджоги машин с символикой в поддержку спецоперации и военкоматов». Также один из подозреваемых пояснил, что убийство Соловьева «планировалось как можно скорее».

Ранее в этот день Следственным комитетом (СК) РФ были задержаны шесть фигурантов по уголовному делу о покушении на убийство Соловьева. По данным ведомства, они являются членами запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»).

Преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва автомашины Соловьева.

Как отметили в ФСБ РФ, у задержанных были изъяты поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными задержанных лиц, которые планировалось использовать после совершения преступления.

Кроме того, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что готовившие нападение на Соловьева вели за ним слежку.

О том, что ФСБ пресекла деятельность планировавшей убийство российского журналиста террористической группы, сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России. По словам российского лидера, Запад проиграл на информационном поле и перешел к террору и подготовке убийств российских журналистов.

Сам Соловьев заявил, что не знал о планирующемся на него покушении. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский напрямую угрожал ему во время своих публичных выступлений, поэтому до журналиста «доходили разные слухи». Кроме того, Соловьев поблагодарил ФСБ и отметил высокую эффективность работы службы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022