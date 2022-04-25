Росгвардия сообщила об уничтожении бронегруппы ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие Росгвардии предотвратили попытку прорыва танков в Харьковской области, в результате боя уничтожена бронегруппа Вооруженных сил Украины, сообщается на сайте федеральной службы 25 апреля.

Как пояснили в ведомстве, колонна из восьми украинских танков при поддержке пехоты двигалась в направлении позиций росгвардейцев, прикрывавших въезд в населенный пункт. Тогда по наводке российских военных и сотрудников Росгвардии артиллерия Министерства обороны РФ открыла огонь по противнику из минометов.

«В результате огневого поражения противник понес существенные потери и разделился на две группы, одна из которых заняла позиции в заброшенном ангаре, а другая — укрылась в лесном массиве. Росгвардейцы открыли огонь по противнику из минометов, спецназовцы Росгвардии вошли противнику во фланг», — говорится в сообщении.

22 апреля сообщалось, что подразделения Росгвардии за неделю задержали 91 участника националистического движения на юге Украины. Кроме того, военнослужащие обнаружили 41 единицу военной и специальной автомобильной техники, а также два схрона.

21 апреля в Москве отличившимся в ходе спецоперации по защите Донбасса сотрудникам Росгвардии вручили государственные награды. Церемонию награждения провел главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов. Вручая награды, он отметил высокий уровень профессиональной подготовки офицеров, поблагодарил их за добросовестное выполнение служебного долга и проявленные мужество и героизм.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».