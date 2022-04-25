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Филипп Киркоров не будет обжаловать запрет на въезд в Эстонию

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Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров 25 апреля заявил, что не будет обжаловать решение эстонских властей о запрете ему въезда в страну на пять лет.

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«Я никогда не пою назло, я всегда пою на бис. Захотят вернуть — приеду. Сам напрашиваться не буду. Потеряли они», — отметил поп-король российской эстрады.

Киркоров напомнил, что в мае 2022 года у него был запланирован концерт в Таллине, однако власти Эстонии препятствовали этому.

«Они не имели права никак снять эти концерты (в Риге и Таллине. — Ред.)», — заявил народный артист.

Киркоров также подчеркнул, что сопереживает своим многочисленных поклонникам, которые находятся в Эстонии.

Ранее в этот день пресс-служба МВД Эстонии сообщила о запрете Киркорову въезда на территорию страны сроком на пять лет — с 22 апреля 2022 до апреля 2027 года.

21 апреля на заседании правительства Эстонии ограничения были введены в отношении еще ряда российских и белорусских артистов. Как тогда заявила премьер-министр республики Кая Каллас, «ситуация стала черно-белой и тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине, в Эстонии не ждут».

В Кремле, в свою очередь, выразили признательность артистам, поддерживающим российских военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что они «всё абсолютно правильно делают». Как продолжил представитель Кремля, артисты поддерживают ВС РФ «по зову сердца, продолжая традиции в нашей стране».

Антироссийские настроения в Европе усилились после того, как Россия объявила 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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