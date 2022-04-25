Последняя ледовая переправа закрылась в Амурской области

На территории Амурской области из-за разрушения ледового покрова закрылись все ледовые переправы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В понедельник, 25 апреля, в Приамурье прекратила работу последняя сезонная переправа. Она проходила через реку Селемджа и располагалась в районе 28-го км трассы Коболдо–Огоджа.

Как отмечает Амурская служба новостей, переправа связывала села Коболдо и Огоджа в Селемджинском районе.

По данным МЧС, гидрологическая обстановка на реках региона развивается согласно прогнозам. Процессы вскрытия рек и очищения их ото льда продолжаются. Спасатели рекомендуют не оставлять детей одних около водоемов и напоминают, что подходить близко к берегам, проверять прочность льда ударом ноги и выходить на лед запрещается.