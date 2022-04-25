В Астрахани на Лебединое озеро вернули птиц

В Астрахани сотрудники предприятия «Зеленый город» выпустили птиц на Лебединое озеро после зимнего периода. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил телеканал «Астрахань 24».

Отмечается, что домик для лебедей на озере установили несколько дней назад.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что в Московском зоопарке из зимней спячки вышли белогрудые ежи. Белогрудые ежи проснулись в начале апреля. Живут они в павильоне «Фауна России». За время спячки животные потеряли около 35% и более своей массы. Вероятнее всего, их пробуждение связано с повышением температуры воздуха, хотя, по данным представителя зоопарка, здесь мнения ученых расходятся.