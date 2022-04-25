Три моста закрыты из-за паводков в Оренбуржье

По данным на 25 апреля, в Оренбургской области остаются закрытыми три моста. Причина — подтопления мостовых сооружений паводковыми водами. На всех перекрытых участках установлены соответствующие знаки для автомобилистов.

Один из перекрытых мостов — переправа через реку Урал на трассе «Подъезд к селу Нижнеозерное» в Илекском районе. Объехать участок можно по дороге Мухраново–Чесноковка.

Демонтирован мост через реку Илек на трассе Покровка–Дивнополье в Соль-Илецком районе. В этом месте нет других вариантов объезда. Организована лодочная переправа.

Также до сих пор закрыто мостовое сооружение через реку Сакмара на трассе «Подъезд к селу Кондуровка» в Саракташском районе. У автомобилистов есть возможность объехать перекрытый участок через дороги Беляевка–Желтое и Желтое–Кондуровка, уточняет 56orb.ru.

Мосты откроют для движения машин после того, как паводковая ситуация стабилизируется.

«Урал56.Ру», в свою очередь, уточняет, что с 22 апреля открыли движение по низководному мосту через реку Салмыш на дороге Буланово–Ильинка в Октябрьском районе, через старое русло реки Орь на дороге Орск–Домбровский–Светлый в Домбаровском районе, через реку Самара на дороге Колтубановский–Колтубанка в Бузулукском районе, через реку Орь на дороге Орск–Джанаталап в Орске.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области в зону подтопления могут попасть более 40 низководных мостов.