Прямой эфир

Три моста закрыты из-за паводков в Оренбуржье

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По данным на 25 апреля, в Оренбургской области остаются закрытыми три моста. Причина — подтопления мостовых сооружений паводковыми водами. На всех перекрытых участках установлены соответствующие знаки для автомобилистов.

Один из перекрытых мостов — переправа через реку Урал на трассе «Подъезд к селу Нижнеозерное» в Илекском районе. Объехать участок можно по дороге Мухраново–Чесноковка.

Демонтирован мост через реку Илек на трассе Покровка–Дивнополье в Соль-Илецком районе. В этом месте нет других вариантов объезда. Организована лодочная переправа.

Также до сих пор закрыто мостовое сооружение через реку Сакмара на трассе «Подъезд к селу Кондуровка» в Саракташском районе. У автомобилистов есть возможность объехать перекрытый участок через дороги Беляевка–Желтое и Желтое–Кондуровка, уточняет 56orb.ru.

Мосты откроют для движения машин после того, как паводковая ситуация стабилизируется.

«Урал56.Ру», в свою очередь, уточняет, что с 22 апреля открыли движение по низководному мосту через реку Салмыш на дороге Буланово–Ильинка в Октябрьском районе, через старое русло реки Орь на дороге Орск–Домбровский–Светлый в Домбаровском районе, через реку Самара на дороге Колтубановский–Колтубанка в Бузулукском районе, через реку Орь на дороге Орск–Джанаталап в Орске.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области в зону подтопления могут попасть более 40 низководных мостов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022