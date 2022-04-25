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Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежное от украинских националистов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram о полном освобождении Рубежного от украинских националистов. 25 апреля ему об этом сообщил помощник, ответственный за луганское направление, Апты Алаудинов.

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Отмечается, что спецподразделение «Ахмат» и разведподразделения 2-го армейского корпуса ЛНР атаковали последние позиции украинцев в городе и нанесли им «огромные потери».

«Последняя группа бандеровцев бросила свои укрепленные позиции и спешно покинула линию боевых действий. Сейчас подразделения Российской армии и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения зданий города Рубежное, добивая остатки бандеровцев», — говорится в публикации.

Помимо этого, Кадыров поздравил жителей города «с освобождением от преступного режима».

20 апреля глава Чечни сообщал, что Рубежное перешел под контроль российских войск, а при въезде в населенный пункт поднят флаг РФ. Он отметил, что чеченские силовики «крепко основались» в городе и приступили к круглосуточной охране его жителей.

Ранее в тот день Луганскинформцентр сообщил, что подразделения вооруженных сил Украины покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.

Также 20 апреля представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что киевское руководство вывозит командование ВСУ из зоны боевых действий. По его словам, из-за неизбежности наступления войск НМ ЛНР на город Золотое вертолетом были вывезены генерал ВСУ, а также администрация населенного пункта.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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