Партнер инвесткомпании связал удешевение евро с падением товарооборота с ЕС

Падение курса евро связано в том числе с тем, что в настоящее время спрос на европейскую валюту существенно ограничен из-за резкого падения товарооборота РФ с Евросоюзом, а предложение евро, наоборот, велико, поэтому и наблюдается временный дисбаланс. Об этом заявил «Известиям» партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов в понедельник, 25 апреля.

Ранее в этот же день ходе торгов на Мосбирже курс евро упал ниже 77 рублей впервые с июня 2020 года. Курс доллара опускался до 73,06 рубля. По данным на 16:01 мск, евро стоит 77,31 рубля, доллар — 73,15 рубля.

По словам Шатова, рубль также укрепляется в силу роста спроса в течение налогового периода, основные налоговые даты — 25 и 28 апреля, после чего интенсивность продаж валютной выручки пойдет на спад.

Ранее в понедельник Банк России ообщил, что теперь курс доллара по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе американской нацвалюты к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск, вместо 16:30 мск.

Для повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю ЦБ переходит к использованию методики, аналогичной расчету официального курса доллара, — на основании средневзвешенных курсов европейской и китайской официальных валют по отношению к рублю, рассчитанных по сделкам на торгах Московской биржи в период с 10:00 до 15:30 мск.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что регулятор мог изменить порядок расчета курсов иностранных валют, чтобы курс определялся по данным из диапазона времени, когда был максимальный объем сделок, отметмв, что это техническое решение.

Накануне главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич рассказал, что укрепление рубля определяется показателями предложения иностранной валюты на рынке. Он сообщил, что в последнее время можно было наблюдать заметное укрепление российской нацвалюты, которое обусловлено вышеупомянутым фактором. Слабый спрос на доллар и евро был сформирован из-за разрыва цепочек поставок, добавил он.