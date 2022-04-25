Один человек погиб в ДТП на трассе М-5 в Ульяновской области

В Николаевском районе Ульяновской области столкнулись грузовики. В результате ДТП один водитель погиб. Об этом сообщил в понедельник, 25 апреля, портал Ulpravda.ru.

По данным портала, авария произошла 24 апреля в 14:50 на трассе М-5 «Урал». Как сообщила региональная ГИБДД, 31-летний водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной марки «МАН», за рулем которой сидел 54-летний мужчина.

В результате столкновения водитель грузовика «МАН» скончался на месте до приезда скорой помощи. Водителя Mercedes доставили в больницу, а после оказания необходимой помощи отпустили домой.

Ранее, 22 апреля, в Нижнем Тагиле в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадал человек. Авария произошла днем на пересечении улиц Красноармейской и Космонавтов. По предварительным данным, 26-летний водитель ВАЗ-2114 врезался в Nissan, за рулем которого находился 46-летний мужчина.