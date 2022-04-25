Автодилеры попросили продлить срок гарантийного ремонта автомобилей

В России предложили продлить сроки гарантийного ремонта автомобилей. С такой просьбой к властям обратилась ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) 25 апреля.

Поводом для обращения стал дефицит запчастей на рынке. Сейчас максимальный срок гарантийного ремонта, согласно закону «О защите прав потребителей», составляет 45 дней. Однако вследствие нехватки запасных деталей автодилерам сегодня зачастую не представляется возможным уложиться в данный срок ремонта, что может грозить им штрафами и пенями.

«Только сейчас мы начали получать запчасти, которые заказывали в начале марта. Так, если раньше они приходили в течение 3–4 недель, то теперь срок — до двух месяцев», — поделился проблемой директор по сервису компании «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов с «Российской газетой».

С предложением увеличить сроки восстановительного ремонта по ОСАГО с нынешних 30 до 60 дней в Банк России уже обращались страховые компании. Однако провести изменения оказалось непросто — для этого потребуется внести изменения в закон.

Ранее, 11 апреля, стало известно, что в Центробанке рассматривают предложения страховых компаний разрешить использование б/у деталей при ремонте по ОСАГО, а также продлить максимальный срок восстановления с 30 до 60 дней и расширить тарифный коридор на 30% в верхней границе и на 10% в нижней.

На следующий день Банк России выступил против использования бывших в употреблении запчастей при ремонте автомобиля по полису обязательного автострахования из-за отсутствия их сертификации.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили, в свою очередь, что внедрение такой опции могло бы решить вопрос доступности ремонта автомобилей, не представленных в России официально. Вместе с тем без четкого нормирования ситуаций, когда такой ремонт возможен, вводить это условие как обязательное в закон нельзя, отметили в РСА.

Поставки оригинальных запчастей и машин ряда иностранных брендов были приостановлены в начале марта в Россию на фоне проведения российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Речь идет о Volvo, Scania, MAN, Bosch. Кроме того, производители шин Bridgestone, Continental и Michelin также приостановили работу заводов и поставки в Россию.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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