Автозимники закрыли в четырех районах Якутии

В Якутии запретили выезд на сезонные автодороги в Анабарском, Булунском, Мирнинском и Оленекском районах. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в республиканском управлении автодорог.

С 25 апреля закрыт автозимник поселок Удачный – село Юрюнг-Хая на автодороге регионального значения «Анабар», а также поселок Тикси – граница Усть-Янского улуса на автодороге «Булун».

Движение запрещено на основании комиссионного обследования. В профильном управлении просят водителей отказаться от поездок по закрытым автозимникам, поскольку это небезопасно.

С 15 апреля в центральных районах Якутии закрыли движение для всех видов транспорта по всем ледовым переправам. Речь идет об автозимниках поселок Усть-Мая – поселок Эльдикан, село Кобяй – поселок Сангар, граница Хангаласского района – село Пеледуй, а также зимниках на дорогах «Белькачи», «Сангар».