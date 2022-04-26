В «ТикТокари» записалось более 300 российских блогеров

Более 300 российских блогеров записалось в проект «ТикТокари» за первую неделю после анонсирования проекта.

14 апреля корпорация «Технониколь» запустила проект переобучения и трудоустройства для блогеров. На протяжении месяца ученики будут осваивать производственные профессии и по окончании учебы получат сертификаты специалистов. Лучших студентов ждет трудоустройство на завод.

Так, среди желающих переобучиться есть, например, тиктокеры Маша Маева, Влад Левский, Лёша Янгер и Маруся Лодянова.

«…за первую неделю 317 блогеров подали заявку на обучение. В числе желающих переобучиться есть инфлюенсеры с разной аудиторией и даже «миллионники» — с более чем миллионом подписчиков. Среди последних — известные тиктокеры Маша Маева и Влад Левский из DreamTeam House, записавшиеся на переобучение в строительную академию», — сообщили «Известиям» в корпорации.

Отмечается, что сейчас идет обработка заявок, в ближайшее время с каждым участником программы будет проработан план по обучению. Старт проекта запланирован в мае.

«На текущий момент мы приступили к обработке заявок, а с 25 апреля перейдем к анкетированию участников, по результатам которого мы сформируем группы по направлениям и приступим к обучению», — сказала директор по корпоративным коммуникациям «Технониколь» Екатерина Ракитская.

Прием заявок продолжается на сайте проекта: tiktokari.ru

В марте Роскомнадзор заблокировал несколько социальных сетей по причине того, что на их площадках распространялись призывы к насилию в отношении российских граждан после начала спецоперации в Донбассе. Все они принадлежат организации Meta и признаны в РФ экстремистскими, как и сама организация. Так, 4 марта Россия лишилась Facebook, 14 марта — Instagram.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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