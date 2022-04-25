Wildberries инвестирует 8 млрд рублей в строительство комплекса под Курском

В Курской области появится логистический комплекс, 8 млрд рублей в который вложит компания Wildberries. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в ИА «Абирег».

Ранее компания обращалась к местному правительству с идеей предоставить земельный участок под строительство логистического центра и предложение было одобрено. Известно, что после реализации центр предоставит 5 тыс. новых рабочих мест.

«Новый распределительный центр появится на территории индустриального парка «Юбилейный» в Щетинском сельсовете Курского района. Компания просила выделить участок в 100 тыс. кв. м.», — говорится в публикации.

Соглашение подпишут на Петербургском экономическом форуме в июне.

Wildberries — онлайн-ритейлер, который специализируется на продаже одежды, обуви, бытовых товаров, техники и многого другого в России и за рубежом. Его в 2004 году основали супруги Татьяна и Владимир Бакальчук.

30 августа 2021 года журнал Forbes назвал основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук и ее мужа самой богатой семьей России. Их совокупное состояние оценили в более чем в $13 млрд.