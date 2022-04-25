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Ситуация на изначально контролируемой ЛНР территории стабилизировалась

Глава МИД ЛНР Дейнего: ситуация на изначально контролируемых ЛНР территориях стабилизировалась
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Обстановка на изначально контролируемых Луганской Народной Республикой (ЛНР) территориях более-менее стабилизировалась. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил глава МИД республики Владислав Дейнего.

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«Ситуация на территориях, изначально контролируемых ЛНР, более-менее стабилизирована, за исключением прифронтовых населенных пунктов», — цитирует его ТАСС.

Говоря о возможной интеграции с Россией, дипломат отметил, что это остается «вопросом завтрашнего дня».

«Сегодня такой задачи нет», — добавил Дейнего.

24 апреля корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков рассказал, что члены украинских радикальных националистических группировок настолько спешно оставляли лагерь, отступая из Кременной в ЛНР, что оставили вооружение и провизию. Также националисты оставили форму и боеприпасы.

22 апреля официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что военные республики контролируют до 90% территории страны. По его словам, сохраняется сложная гуманитарная ситуация в городе Кременная, ведутся работы по налаживанию водо- и газоснабжения.

19 апреля он рассказал, что город Кременная перешел под контроль ЛНР. По его словам, украинские боевики бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город. Низкая квалификация саперов Вооруженных сил Украины и радикальных националистических группировок не позволила даже полноценно отойти.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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