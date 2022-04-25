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Глава ЛНР Пасечник прибыл в Рубежное

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Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник 25 апреля прибыл в Рубежное, передает корреспондент «РИА Новости».

Спецоперация в Донбассе 25 апреля. Текстовая трансляция
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Об освобождении города от украинских националистов ранее в этот день сообщили власти Чечни.

Как указал Пасечник, ситуация в Рубежном достаточно сложная и напряженная. Власти пытаются организовывать регулярную раздачу воды, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинских войск.

«Противник, как только видит скопление людей, в это же место осуществляет стрельбу достаточно прицельную. Мины ложатся в эти места, обстрелы начинаются, поэтому сделать это (регулярную раздачу воды. — Ред.) достаточно сложно», — пояснил он.

Несмотря на трудности, мэр Рубежного Сергей Хортив уже высказал переживания по поводу посевной, заявил Пасечник.

«Для республики это очень отрадно. Мы видим, что наш дух сломить никто не может. Даже в такой ситуации человек думает, как жить дальше и что делать», — сказал он.

20 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Рубежное перешел под контроль российских войск, при въезде в населенный пункт был поднят флаг РФ. На следующий день советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что город Рубежное практически зачищен, ведется операция по дозачистке окраин.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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