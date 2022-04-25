В «Этномире» пройдет праздник дружбы народов

С 1 по 3 мая в крупнейшем этнографическом парке-музее России «Этномир» пройдет ежегодный праздник дружбы народов.

На протяжении трех дней посетителей будут ждать яркие тематические активности по мотивам культурных традиций народов мира.

Гости праздника смогут поучаствовать в гавайском квесте или сибирских забавах — прыжках через нарты или лыжных гонках, пройти испытание древних духов вместе с племенем великих равнин, попробовать силы в капоэйре, постичь мудрости Ходжи Насреддина, побывать за Полярным кругом, от души повеселиться на бумажной дискотеке или на кукольном спектакле, а также поучаствовать в дне аборигена.

Любителям рукоделия и кулинарии тоже скучать не придется. Их ждут мастер-классы по созданию африканских домиков и цветков лотоса, запуску бумерангов и воздушных змеев, плетению мандалы, приготовлению плова и традиционной русской гречки с грибами.

Ценителей музыки порадуют не только выступления африканских, дагестанских, русских народных ансамблей, но и путешествие в мир звуков от музыканта-перкуссиониста Джона Кукарямбы. Звон колокольчиков, гром грозы, пение чаш, шум дождя, голоса зверей и насекомых, бой бубнов и барабанов удастся попробовать воспроизвести, используя один или даже несколько из 100 инструментов коллекции.

Юные гости праздника дружбы народов вместе с родителями смогут увидеть любимые серии мультсериала «Летающие звери», уникального благотворительного проекта фонда AdVita, и узнать, что слону и свинке, зайцу и черепахе волшебник подарил крылья, и герои уверены: счастье окрыляет, а помогать — легко.

Еще один подарок для любителей анимации подготовила студия «КиноАтис». Каждый день с 1 по 3 мая посетителей «Этномира» ждет вечерний показ фильма «Гурвинек. Волшебная игра», созданного в сотрудничестве с европейскими студиями.