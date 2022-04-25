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Захарова прокомментировала заявления Киева об отсутствии гумкоридоров из «Азовстали»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 апреля в своем Telegram-канале прокомментировала заявление вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук о том, что договоренностей о гуманитарных коридорах из промышленной зоны «Азовстали» в Мариуполе на сегодняшний день нет.

Спецоперация в Донбассе 25 апреля. Текстовая трансляция
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«В переводе с верещукского это означает: будут сидеть в «Азовстали» столько, сколько это будет нужно для киевского режима», — написала Захарова.

Ранее в этот же день Верещук заявила в Telegram-канале, что Киев обратился к Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из «Азовстали» для мирных жителей. Она объяснила это тем, что коридор, объявленный российским Минобороны, якобы не является гуманитарным и не обеспечивает безопасность, так как не согласован с украинскими властями.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что российские военные и подразделения Донецкой Народной Республики с 14:00 мск 25 апреля в одностороннем порядке прекратят любые военные действия рядом с «Азовсталью» в Мариуполе.

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние российских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в России заведено несколько уголовных дел). Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление и угрожают расстрелом собственным соратникам, желающим прекратить сопротивление.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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