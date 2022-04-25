Более 30 тыс. хабаровчан приняли участие в генеральной уборке города

В генеральной уборке Хабаровска в минувшие выходные приняли участие более 30 тыс. горожан. Об этом сообщает городская администрация.

«Охват территорий максимальный, однако, некоторые улицы требуют внимания. Работу по ним продолжим. За проблемными участками будут закреплены ответственные», — рассказал начальник управления ЖКХ и ЭЖФ Василий Иванов.

В субботнике также была задействована 161 единица техники. С пятницы по воскресенье с улиц вывезено более 700 т мусора, пишет ИА AmurMedia.

По поручению мэра Сергея Кравчука усиленная уборка города продолжится до лета. По его словам, сейчас есть ряд замечаний по Краснофлотскому и Железнодорожному районам. Кроме того, градоначальник распорядился привести в порядок территорию около сквера имени Дьяченко и решить вопрос с руинами сгоревшего дома неподалеку.