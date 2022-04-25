Около 700 сообществ с идеологией «Колумбайна» выявлено в Сети

В Сети создано почти 700 сообществ для пропаганды движение «Колумбайн» (запрещено и признано террористическим в РФ). Об этом 25 апреля на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Взрослые не всегда вовремя узнают о новых, в том числе крайне опасных, увлечениях своих детей. Например, только для пропаганды в интернете так называемой колумбайновской идеологии было создано почти 700 сообществ. Результатом действий ее безумных адептов стали шокирующие своей жестокостью нападения на школы, гибель детей», — сказал Краснов.

Он призвал прокуроров принять исчерпывающие меры по борьбе с любым опасным контентом, который культивирует агрессию в молодежной среде.

4 апреля Росфинмониторинг сообщил о внесении движения в официальный перечень террористических и экстремистских организаций.

До этого, 2 февраля, Верховный суд РФ по просьбе Генпрокуратуры признал «Колумбайн» террористическим движением. За участие в организации грозит уголовное наказание вплоть до пожизненного заключения. В надзорном ведомстве подчеркнули, что идеология организации основана на насилии и преследует цели массовой гибели людей.

По словам детского психолога Натальи Наумовой, родители могут определить, что их ребенок попал под влияние радикально настроенных сообществ, если обратят внимание на его поведение. В таких ситуациях ребенок пребывает в состоянии глубокой задумчивости и напряжения, тревоги, апатии.