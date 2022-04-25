Прямой эфир

Около 700 сообществ с идеологией «Колумбайна» выявлено в Сети

Краснов: в интернете создано почти 700 сообществ для пропаганды «колумбайновской» идеологии
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети создано почти 700 сообществ для пропаганды движение «Колумбайн» (запрещено и признано террористическим в РФ). Об этом 25 апреля на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.

Шутинг в сторону: «Колумбайн» поставили вне закона
Что последует за признанием международного движения террористическим и запрещенным в России

«Взрослые не всегда вовремя узнают о новых, в том числе крайне опасных, увлечениях своих детей. Например, только для пропаганды в интернете так называемой колумбайновской идеологии было создано почти 700 сообществ. Результатом действий ее безумных адептов стали шокирующие своей жестокостью нападения на школы, гибель детей», — сказал Краснов.

Он призвал прокуроров принять исчерпывающие меры по борьбе с любым опасным контентом, который культивирует агрессию в молодежной среде.

4 апреля Росфинмониторинг сообщил о внесении движения в официальный перечень террористических и экстремистских организаций.

До этого, 2 февраля, Верховный суд РФ по просьбе Генпрокуратуры признал «Колумбайн» террористическим движением. За участие в организации грозит уголовное наказание вплоть до пожизненного заключения. В надзорном ведомстве подчеркнули, что идеология организации основана на насилии и преследует цели массовой гибели людей.

По словам детского психолога Натальи Наумовой, родители могут определить, что их ребенок попал под влияние радикально настроенных сообществ, если обратят внимание на его поведение. В таких ситуациях ребенок пребывает в состоянии глубокой задумчивости и напряжения, тревоги, апатии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022