Прямой эфир
Мир
Завод «Азовсталь» в Мариуполе не будут восстанавливать
Мир
Партия в Нидерландах заинтересовалась происхождением $850 млн у Зеленского
Мир
Глава Пентагона заявил о желании США ослабить Россию
Мир
В Литве демонтируют два памятника советским воинам
Мир
Путин удивился позиции дипломатов ЕС и США по Украине
Политика
В Госдуме рассказали о сложностях в достижении договоренностей с Украиной
Мир
В МИД РФ не увидели рисков эскалации в Приднестровье
Экономика
Путин призвал обеспечить спокойную работу оставшимся в РФ иностранным компаниям
Мир
Байден выдвинул кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США на Украине
Мир
Путин заявил о неоправдавшихся попытках Запада расколоть российское общество
Мир
Росгвардия уничтожила бронегруппу ВСУ в Харьковской области

Экономист назвал цель изменения порядка расчета официальных курсов валют в РФ

Экономист Беляев назвал цель изменения порядка расчета официальных курсов валют в РФ
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изменение порядка расчета официальных курсов валют не говорит ни о каких радикальных переменах. Целью решения может быть устранение факторов спекулятивного или эмоционального характера.Такое мнение высказал в понедельник, 25 апреля, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

В курсе предпоследних событий: почему нацвалюта вернулась к 75 руб./$
И означает ли это укрепление, что импортные товары теперь подешевеют

Ранее в этот же день ЦБ сообщил, что теперь курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе американской нацвалюты к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск, вместо 16:30 мск.

Кроме того, для повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю Центробанк переходит к использованию методики, аналогичной расчету официального курса доллара, — на основании средневзвешенных курсов европейской и китайской официальных валют по отношению к рублю, рассчитанных по сделкам на торгах Мосбиржи в период с 10:00 до 15:30 мск, сообщается на сайте kp.ru.

Экономист предположил, что ЦБ мог сократить на час время расчета, чтобы убрать «спекулятивный навес» и добиться установления более объективного рыночного курса.

«Может быть, они считают, что в конце рабочего дня на бирже появляются какие-то факторы спекулятивного или эмоционального характера. Например, подсчитали что-то в конце дня, поняли, какой курс на следующий день может складываться, и в конце какие-то усиленные покупки или продажи совершают, которые могут искажать значение курса валют», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Он также не исключил, что изменение времени расчета курса может быть связано с какими-то организационными моментами.

14 марта ЦБ расширил действующий временной диапазон для определения официальных курсов доллара и евро. Его стали устанавливать на основании сделок, заключенных в период с 10:00 до 16:30, а не с 10:00 до 11:30, как это было ранее. Мера, как отмечалось, была направлена на повышение репрезентативности курса доллара к рублю в условиях повышенной неопределенности на валютном рынке.

Тогда Беляев отметил, что меры направлены на то, чтобы успокоить и нормализовать рынок и не допустить ажиотажного спроса, паники и других неуправляемых процессов, вредных для экономики.

С 11 апреля Банк России отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%. Также ЦБ РФ отменил требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022