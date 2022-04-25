Экономист назвал цель изменения порядка расчета официальных курсов валют в РФ

Изменение порядка расчета официальных курсов валют не говорит ни о каких радикальных переменах. Целью решения может быть устранение факторов спекулятивного или эмоционального характера.Такое мнение высказал в понедельник, 25 апреля, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее в этот же день ЦБ сообщил, что теперь курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе американской нацвалюты к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск, вместо 16:30 мск.

Кроме того, для повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю Центробанк переходит к использованию методики, аналогичной расчету официального курса доллара, — на основании средневзвешенных курсов европейской и китайской официальных валют по отношению к рублю, рассчитанных по сделкам на торгах Мосбиржи в период с 10:00 до 15:30 мск, сообщается на сайте kp.ru.

Экономист предположил, что ЦБ мог сократить на час время расчета, чтобы убрать «спекулятивный навес» и добиться установления более объективного рыночного курса.

«Может быть, они считают, что в конце рабочего дня на бирже появляются какие-то факторы спекулятивного или эмоционального характера. Например, подсчитали что-то в конце дня, поняли, какой курс на следующий день может складываться, и в конце какие-то усиленные покупки или продажи совершают, которые могут искажать значение курса валют», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Он также не исключил, что изменение времени расчета курса может быть связано с какими-то организационными моментами.

14 марта ЦБ расширил действующий временной диапазон для определения официальных курсов доллара и евро. Его стали устанавливать на основании сделок, заключенных в период с 10:00 до 16:30, а не с 10:00 до 11:30, как это было ранее. Мера, как отмечалось, была направлена на повышение репрезентативности курса доллара к рублю в условиях повышенной неопределенности на валютном рынке.

Тогда Беляев отметил, что меры направлены на то, чтобы успокоить и нормализовать рынок и не допустить ажиотажного спроса, паники и других неуправляемых процессов, вредных для экономики.

С 11 апреля Банк России отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%. Также ЦБ РФ отменил требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров.