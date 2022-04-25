Машину с двумя погибшими людьми извлекли из реки на Сахалине

В Сахалинской области выясняются обстоятельства гибели людей, обнаруженных в затонувшем в устье реки Поронай автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ИА SakhalinMedia, иномарку подняли со дна в понедельник, 25 апреля. Сотрудники экстренных служб обнаружили в салоне тела 30-летней женщины и 46-летнего мужчины.

«В ходе осмотра места происшествия каких-либо телесных повреждений на телах умерших, а также признаков совершения в отношении них преступления не обнаружено. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства смерти сахалинцев», — говорится в сообщении СК.

В местном Telegram-канале «Сахалин ДТП/ЧП» со ссылкой на очевидцев сообщается, что автомобиль Toyota Vanguard пытались вытащить из воды еще накануне, но безрезультатно. Работы продолжились утром в понедельник. Погибшие мужчина и женщина, обнаруженные в салоне, пропали еще 17 апреля.