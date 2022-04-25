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СКР начал проверку после гибели мужчины при обрушении дома в Саратове

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СКР по Саратовской области проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины после того, как на него обрушилась крыша дома. Инцидент произошел в Саратове на Ямской улице.

Удалось выяснить, что 46-летний мужчина со своим 55-летним братом демонтировали частный дом. Во время работ крыша рухнула и придавила младшего родственника. Спасатели, прибывшие на место, разобрали завалы и извлекли тело мужчины. Медики констатировали его смерть.

Сейчас специалисты проводят комплекс мероприятий, для того чтобы установить все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 апреля около квартиры в одном из домов Петербурга произошел хлопок, предположительно петарды. В результате были повреждены окна и двери в парадной, а также припаркованные автомобили от падающих фрагментов окон. После хлопка были эвакуированы 40 жителей, пострадавших не было. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

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