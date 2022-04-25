Жители Первомайска показали последствия обстрелов со стороны ВСУ

По городу Первомайск Луганской Народной Республики украинские военные выпустили 40 снарядов из систем залпового огня «Град». В результате только на одной улице оказались разрушены сразу шесть домов. Местные жители показали корреспонденту телеканала «Известия» Денису Кулаге последствия атаки.

Осколки снарядов горожане находят даже на огородах, следы видны и на улицах — разворотило брусчатку.

«Терплю и держусь. Страшно, я была одна дома, никого не было. И вдруг такая волна, с кресла меня выкинуло, я встала, кругом стекло на меня сыпется, и ничего не пойму. Стараюсь выскочить в коридор, а я же с ходунками… Пришла в коридор, и здесь на меня сыпется стекло. <...> Сижу, вся в напряжении, думаю, хоть бы еще не прилетело, дом не разбомбило», — поделилась эмоциями местная жительница.

Как сообщили ранее в этот день в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза обстреляли Первомайск и населенный пункт Золотое-5. Пострадавших нет.

Накануне со стороны Украины были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Новомихайловка и Луганское.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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