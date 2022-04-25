Прямой эфир
Сюжет:

Жители Первомайска показали последствия обстрелов со стороны ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По городу Первомайск Луганской Народной Республики украинские военные выпустили 40 снарядов из систем залпового огня «Град». В результате только на одной улице оказались разрушены сразу шесть домов. Местные жители показали корреспонденту телеканала «Известия» Денису Кулаге последствия атаки.

Осколки снарядов горожане находят даже на огородах, следы видны и на улицах — разворотило брусчатку.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Терплю и держусь. Страшно, я была одна дома, никого не было. И вдруг такая волна, с кресла меня выкинуло, я встала, кругом стекло на меня сыпется, и ничего не пойму. Стараюсь выскочить в коридор, а я же с ходунками… Пришла в коридор, и здесь на меня сыпется стекло. <...> Сижу, вся в напряжении, думаю, хоть бы еще не прилетело, дом не разбомбило», — поделилась эмоциями местная жительница.

Как сообщили ранее в этот день в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза обстреляли Первомайск и населенный пункт Золотое-5. Пострадавших нет.

Накануне со стороны Украины были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Новомихайловка и Луганское.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022