В ГИБДД рассказали об автоматическом продлении действия истекших прав

Срок действия водительских удостоверений автоматически продлевается только для национальных водительских удостоверений и действует исключительно на территории России. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявили в главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.

Так, в случае необходимости управления транспортом за рубежом необходимо поменять водительское удостоверение.

В ГИБДД также пояснили, в каких именно случаях водителям необходимо будет менять удостоверение.

«Водительские удостоверения придется поменять, если изменились данные водителя, появились медицинские ограничения на управление транспортом или само удостоверение утрачено или повреждено», — сказали в ведомстве ТАСС.

12 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что действие водительских удостоверений, срок которых скоро истекает, продлят на три года. Кроме этого, на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов. Аналогичная мера распространится на отдельные санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о госрегистрации племенных стад.

В свою очередь, председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Московский профсоюз полиции» Михаил Пашкин в беседе с «Известиями» заявил, что данное решение уменьшит нагрузку на сотрудников ГИБДД. Кроме того, по его словам, «людям не придется бегать по всем инстанциям и платить деньги».

6 апреля стало известно, что с инициативой о продлении водительских прав выступили Минэкономразвития РФ и МВД РФ. Предполагалось, что такое решение поможет поддержать бизнес в условиях санкций. Продление срока действия документов затронет более 5 млн водителей по всей стране.