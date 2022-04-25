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В Госдуме рассказали о сложностях в достижении договоренностей с Украиной

Депутат Чепа — о договоренностях с Киевом: на Украине все происходит под диктовку «определенных сил»
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На Украине все происходит под диктовку «определенных сил». Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, добавив, что в таких условиях достичь договоренностей с Киевом очень сложно.

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«Одни руководители [на Украине] заявляют одно, другие — абсолютно противоположное. Конечно, в таких условиях о чем-то договариваться очень сложно. <…> Всё, что происходит на Украине, происходит под диктовку определенных сил. И все эти люди, которые хоть что-то заявляют, всем этим словам грош цена. Потому что как захотят их хозяева, так и будет», — указал он.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что очная встреча переговорных делегаций России и Украины может состояться, как только появятся содержательные договоренности.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку в рамках переговорного процесса между РФ и Украиной.

22 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской сторон застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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