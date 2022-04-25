В Киеве демонтируют монумент дружбы народов России и Украины

В Киеве на этой неделе демонтируют скульптуры двух рабочих с монумента Дружбы народов России и Украины. Об этом сообщил в понедельник, 25 апреля, мэр города Виталий Кличко.

Памятник, который представляет собой скульптуру украинского и русского рабочих, установлен в Крещатом парке в центре Киева.

«На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году «в ознаменование воссоединения Украины с Россией». Вторую скульптурную композицию — из красного гранита — закроем отделочными материалами и тоже впоследствии разберем. Поскольку там более сложная процедура, это займет больше времени», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

До этого момента площадку возле скульптуры планируется использовать как пространство для экспозиций и подсветить ее цветами украинского флага.

Ранее, 17 апреля, сообщалось, что в Харькове украинские националисты демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Бюст полководца был снят и вывезен в неизвестном направлении. Предположительно, к этим действиям может быть причастно спецподразделение «Кракен» (относится к националистической группировке «Азов», в отношении участников которой в РФ возбуждены уголовные дела).

16 апреля мэр Львова Андрей Садовой заявил о том, что в городе планируют переименовать улицы, названные именами русских деятелей. По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, улицы города могут получить имена деятелей нацистской Германии.

Процесс декоммунизации на Украине легализован 21 мая 2015 года, когда вступил в силу закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В том числе он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских военных и государственных деятелей.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились после того, как Россия объявила 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР..

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