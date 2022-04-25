Отопительный сезон завершился в Ставропольском крае

На территории Ставропольского края завершился отопительный сезон. Теплоснабжающие компании больше не подают тепло в жилые дома.

Исключение составляют некоторые социальные объекты, но далеко не во всех районах. В некоторых населенных пунктах продолжают отапливать больницы, детские сады и школы.

В краевом министерстве ЖКХ заявили, что нынешний отопительный сезон прошел без глобальных срывов. В Невинномысске были зарегистрированы три крупные коммунальные аварии. Для исключения повторений случившегося рабочим пришлось менять трубы, пишет NewsTracker.

В ближайшее время начнутся подготовительные мероприятия к новому отопительному сезону. Ремонтные работы проведут в 942 котельных.

Агентство напоминает, что ранее жители Ставрополя предложили главе региона заплатить за них коммуналку в том случае, если отопительный сезон затянется. Он посчитали, что отопление можно было отключить чуть раньше, чем это было сделано, из-за теплой погоды.

Ранее сообщалось, что в начале этой недели отопительный сезон планируют завершить в Нижнем Новгороде. Городским организациям, которые отвечают за отопление, и управляющим компаниям рекомендовано перейти на летний режим работы.