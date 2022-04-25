Прямой эфир
Мир
Завод «Азовсталь» в Мариуполе не будут восстанавливать
Мир
Партия в Нидерландах заинтересовалась происхождением $850 млн у Зеленского
Мир
Глава Пентагона заявил о желании США ослабить Россию
Мир
В Литве демонтируют два памятника советским воинам
Мир
Путин удивился позиции дипломатов ЕС и США по Украине
Политика
В Госдуме рассказали о сложностях в достижении договоренностей с Украиной
Мир
В МИД РФ не увидели рисков эскалации в Приднестровье
Экономика
Путин призвал обеспечить спокойную работу оставшимся в РФ иностранным компаниям
Мир
Байден выдвинул кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США на Украине
Мир
Путин заявил о неоправдавшихся попытках Запада расколоть российское общество
Мир
Росгвардия уничтожила бронегруппу ВСУ в Харьковской области

Отопительный сезон завершился в Ставропольском крае

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Ставропольского края завершился отопительный сезон. Теплоснабжающие компании больше не подают тепло в жилые дома.

Исключение составляют некоторые социальные объекты, но далеко не во всех районах. В некоторых населенных пунктах продолжают отапливать больницы, детские сады и школы.

В краевом министерстве ЖКХ заявили, что нынешний отопительный сезон прошел без глобальных срывов. В Невинномысске были зарегистрированы три крупные коммунальные аварии. Для исключения повторений случившегося рабочим пришлось менять трубы, пишет NewsTracker.

В ближайшее время начнутся подготовительные мероприятия к новому отопительному сезону. Ремонтные работы проведут в 942 котельных.

Агентство напоминает, что ранее жители Ставрополя предложили главе региона заплатить за них коммуналку в том случае, если отопительный сезон затянется. Он посчитали, что отопление можно было отключить чуть раньше, чем это было сделано, из-за теплой погоды.

Ранее сообщалось, что в начале этой недели отопительный сезон планируют завершить в Нижнем Новгороде. Городским организациям, которые отвечают за отопление, и управляющим компаниям рекомендовано перейти на летний режим работы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022