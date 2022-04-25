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Росгвардия уничтожила бронегруппу ВСУ в Харьковской области

Росгвардия сообщила об уничтожении бронегруппы ВСУ в Харьковской области

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Сотрудникам Росгвардии удалось пресечь попытку танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в населенный пункт Харьковской области. В результате обстрела украинская бронегруппа была уничтожена. Информация об этом появилась на сайте национальной гвардии РФ в понедельник, 25 апреля.

Сообщается, что «восемь танков ВСУ при поддержке пехоты» направлялись к позициям Росгвардии, которая прикрывала въезд в населенный пункт.

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«По выявленным целям приданной артиллерией Минобороны России по наводке военнослужащих и сотрудников Росгвардии был открыт огонь», — отмечает пресс-служба российского ведомства.

По наводке российских военных и сотрудников Росгвардии артиллерия Министерства обороны Российской Федерации открыла огонь по противнику из минометов. Боевики Украины понесли потери и поделились на две группы: одна засела в заброшенном ангаре, вторая спряталась в лесу.

В результате военными РФ было ликвидировано два танка, боевая машина пехоты (БМП) и около 20 военнослужащих Украины, говорится в пресс-службе национальной гвардии.

«Огнем из ПТУР спецназовцы уничтожили два БТР и БМП противника», — дополняет ведомство на официальном сайте.

25 апреля журналист «Известий» Кирилл Ольков показал школу в освобожденном селе Бугаевка Харьковской области.

Этим же днем Минобороны России опубликовало в Сети видео уничтоженного укрепрайона Вооруженных сил Украины и националистических батальонов, устроенных прямо в жилом секторе одного из населенных пунктов.

Ранее в этот день сообщалось, что российский зенитно-ракетный пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» сбил украинскую ракету «Точка-У» в небе над Чернобаевкой. Также сбиты 18 снарядов реактивной системы залпового огня и 13 беспилотников.

Также в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал об уничтожении российскими военными объектов по производству топлива нефтеперерабатывающего завода и хранилища на севере города Кременчуг.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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