Евросоюз анонсировал представление шестого пакета санкций против России на этой неделе. Предполагалось, что он будет включать в себя отключение от SWIFT еще нескольких банков, а также ограничения на поставки нефти. Однако от последнего в странах Старого Света решили пока отказаться.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был вынужден сообщить, что сейчас не видит достаточной поддержки в странах-членах ЕС для полного эмбарго на российские нефть и газ. «Это также относится к альтернативным санкциям, таким как штрафные пошлины на поставки российской нефти и газа», — отметил он.

По словам Жозепа Борреля, «остановка импорта нефти и газа или введение штрафных пошлин были бы важны для оказания давления на Путина и привлечения его к столу переговоров». «Но на данный момент у нас нет закрытой позиции в ЕС по этому вопросу. На следующем саммите ЕС мы снова обсудим эту тему, и до тех пор обсуждение будет продолжаться», — заявил глава европейской дипломатии. Однако упомянутый саммит состоится только через пять недель — 30 и 31 мая. До этого, по-видимому, можно не ожидать каких-либо решений.

Сегодня против остановки импорта решительно выступают некоторые страны ЕС, в числе которых Германия, Австрия и Венгрия. Как отмечает Боррель, именно поэтому окончательного предложения по эмбарго на нефть и газ еще нет. А так как внешнеполитические вопросы страны ЕС должны решать единогласно, критически важно, чтобы между столицами был достигнут консенсус насчет дальнейших действий.

С одной стороны, Австрия и Германия говорят о том, что могут пойти на эмбарго, если им предоставят альтернативные поставки ресурсов. Но, с другой, где их взять за этот месяц? Стоит напомнить: глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо предупреждал Европу, что потери от введения эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты составят порядка 7 млн баррелей в день, которые нечем заместить. Высвобождение 240 млн баррелей от стран-участников МАЭ принесет рынку лишь 1,3 млн баррелей в сутки, Иран и Венесуэла под санкциями, на Ближнем Востоке не спешат пойти навстречу просьбам Госдепа об увеличении добычи.

Венгрия же категорически исключила остановку импорта. Премьер-министр Виктор Орбан сразу после своего недавнего переизбрания заявил, что наложит вето на любую форму энергетического эмбарго, объяснив это коротко и ясно: такой шаг убьет Венгрию.

Справедливости ради, и в ЕС прекрасно понимают, что эмбарго на российские энергоресурсы приведет экономики стран союза к полному краху. По словам того же Борелля, в случае полной блокировки поставок нефти и газа из РФ Европу ждет «самый большой голод в истории человечества».

Именно поэтому сегодня в Еврокомиссии пытаются не столько уговорить несогласных ввести запрет, сколько предложить им компромиссные варианты давления на российский энергетический сектор. Сейчас в Брюсселе обсуждается ряд альтернатив. Премьер-министр Италии Марио Драги неоднократно предлагал ввести ценовое ограничение в качестве альтернативы нефтяным и газовым санкциям. Кроме того, обсуждается введение заградительных пошлин на российскую нефть и газ. Также звучали идеи ограничить поставки не всей российской нефти, а только определенных сортов, которые легко можно заменить на мировом рынке. Ну и вишенка на торте: в Европе хотят переводить России только часть денег за нефть и газ, накапливая остальную на попечительском счете, где она будет заморожена до тех пор, пока Москва не прекратит спецоперацию.

С последним предложением всё предельно ясно: нет денег — нет поставок. Да и вряд ли на это пойдет кто-то в Европе, слишком велик риск остановки прокачки. Справедливости ради стоит напомнить, что на прошлой неделе Еврокомиссия пока направила представителям членов союза документ, разъясняющий механизм оплаты газа рублями, в котором отмечено, что платить за газ всё еще возможно, не нарушая законы ЕС. Вероятно, именно поэтому Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало лицензию Газпромбанку, позволяющую получать платежи за поставку газа в Евросоюз именно до 31 мая — до дня, когда будет завершен саммит ЕС и будут приняты решения по давлению на российский энергетический сектор.

Что же касается нефти, то все альтернативные эмбарго предложения по сути только называются санкциями или ограничениями. Введение заградительных пошлин вряд ли что-то изменит в части объемов поставки. Сегодня российская нефть Urals торгуется с большим дисконтом к Brent. Разница в цене составляет свыше $30–35 за баррель. Хотя размер заградительной пошлины не озвучивается, вряд ли он составит 100% от мировой цены. Это равносильно самоубийству для европейских НПЗ. Пошлина же в 30–35% при цене на нефть в $100 будет равна сегодняшнему дисконту. Таким образом, европейские потребители будут отдавать за российскую нефть рыночную цену не в ущерб объему поставок.

Если же санкции коснутся не всей российской нефти, а лишь определенных сортов, которые легко можно заменить на мировом рынке, то и тут не всё так однозначно. Сегодня в России производится несколько сортов черного золота: Urals, Siberian Light, ESPO, Sokol, Vityaz, ARCO, Sakhalin Blend.

Качество нефти определяется процентом содержания серы: чем он ниже, тем ценнее сорт. Малосернистые российские марки — это Siberian Light, Sokol, ESPO, Vityaz, Sakhalin Blend, высокосернистые — Urals и ARCO. В Европу идут как раз последние. Исторически так сложилось, что большинство европейских заводов заточены под российскую высокосернистую нефть, заменить которую могли бы Иран или Венесуэла. Но они под санкциями, да и объемы, которые эти страны могли бы дать в совокупности, не станут равноценной заменой российским поставкам.

Так или иначе, Европа сама себе дала еще пять недель на то, чтобы найти выход из сложившегося положения. Пять недель на поиск компромисса, поиски альтернативных поставок, поиски мифического Прометея, который подарит им огонь. Ставки слишком высоки, а угроза остаться без газа более чем реальна.

Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России

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