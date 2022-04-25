В МИЦ «Известия» расскажут о новом патриотическом движении «Внуки»

26 апреля в 16:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция активистов Международного общественного движения «Внуки».

О целях движения, предстоящих проектах и уже проделанной работе расскажут:

Александр Дьяченко, актер театра и кино;

Анастасия Панина, актриса театра и кино;

Антон Батырев, актер театра и кино;

Татьяна Поп, журналист, блогер, общественный деятель;

Алена Березовская, журналист;

Алана Мамаева, блогер, модель;

Мария Погребняк, блогер, дизайнер;

Александр Давыдов, актёр театра и кино;

Евгения Ахременко, актриса театра и кино.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты. Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.