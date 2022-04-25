«Гостеприимный Петербург» открывает двери

В Санкт-Петербурге в честь открытия летнего туристского сезона по традиции стартует социальная акция «Гостеприимный Петербург». Она проводится уже четвертый раз и в 2022 году станет рекордной по количеству предложений. Участники акции приготовили более 18 тыс. пригласительных, которыми можно воспользоваться с 30 апреля по 10 мая включительно. Регистрация посетителей пройдет в социальных сетях Visit Petersburg — с 25 по 28 апреля.

Запущенная в первый раз в сентябре 2020 года губернатором Санкт Петербурга Александром Бегловым и руководителем Ростуризма Зариной Догузовой, акция «Гостеприимный Петербург» — своего рода дни открытых дверей в Северной столице. Театры, музеи, выставочные залы, концертные площадки, действующие ледоколы, планетарий — всего более 100 партнеров предоставили жителям и гостям города возможность открыть свой Петербург. Можно любоваться им с воды, из окна двухэтажного автобуса или во время прогулки. Задача акции — показать масштаб сферы гостеприимства города, разнообразие впечатлений, возможностей для отдыха, туристских предложений и локаций — от классических музеев до креативных пространств.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев отмечает: «Наша страна богата уникальными природными и культурными достопримечательностями, а гостеприимный Петербург по праву можно назвать лучшим городом для путешествий. Здесь можно прикоснуться к истории столицы Российской империи и ощутить дыхание современного мегаполиса, увидеть классическую и новую туристскую географию. В нашем городе любого ждут его собственные неповторимые эмоции, а каждое следующее путешествие в город на Неве — всегда что-то новое, но очень петербургское. Начиная новый туристский сезон, мы открываем шкатулку драгоценных впечатлений, и в этом нам помогают партнеры — музеи, выставочные центры, туристские компании и общественные пространства».

Среди крупных музеев-участников — Российский этнографический музей, который выделил почти 1 тыс. пригласительных. Свои двери распахнут для посетителей Русский музей, Государственный музей истории религии, Музей железных дорог России, Государственный музей-заповедник «Гатчина», Шереметевский дворец — Музей музыки, Музей Академии художеств и многие другие. В этом году дебютируют в качестве участников проекта Музей авиационного двигателестроения «ОДК-Климов» и Мемориальный музей-квартира Римского-Корсакова.

В рамках акции можно также забронировать посещение центральной точки праздника — мультимедийного павильона, который будет открыт с 30 апреля по 2 мая на Дворцовой площади.

Жителей и гостей города ждут 3 тыс. пригласительных на экскурсии по рекам и каналам Петербурга и более тысячи — на авторские пешеходные туры. Впервые в списке — программы, погружающие в новую туристскую географию Санкт-Петербурга: тематический тур по ДК Кирова проведут гиды проекта «Петербург глазами инженера», в Севкабель Порт можно будет попасть на авторскую экскурсию «История первого кабельного завода», «Планетарий 1» покажет мультимедийные сеансы, а креативное пространство «Бертгольд Центр» ждет на винтажную ярмарку и акустический вечер.

Туроператоры тоже представили множество интересных программ — от классических автобусных экскурсий до необычных туров с интегрированными VR-технологиями. Впервые в акции приняли участие Большой Санкт-Петербургский государственный цирк и футбольный клуб «Зенит», который организует туры по главному стадиону Санкт-Петербурга.

В список предложений вошли необычные мастер-классы и интерактивные программы — например, Палата ремесел и театрализованная экскурсия «Русское чаепитие». «Петербург концерт» приглашает на концерты в Государственную академическую капеллу и в концертный зал «Дом Кочневой», а киностудия «Ленфильм» проведет серию экскурсий и расскажет об истории киноискусства.

Для посещения музеев, выставок, записи на экскурсии и мастер-классы необходимо заранее пройти регистрацию. Распространение приглашений будет проводиться в несколько этапов. Запись на экскурсии продлится с 25 по 28 апреля в телеграм-канале и в сообществе во «ВКонтакте» официального городского туристского портала Санкт-Петербурга Visit Petersburg. Перейдя по ссылке на интересующие вас экскурсию или место, нужно заполнить анкету и получить подтверждение на электронную почту. Пригласительные не подлежат продаже и безвозмездно предоставлены организациями сферы гостеприимства Санкт-Петербурга.