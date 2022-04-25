Краснов призвал отменять внеплановые проверки бизнеса при сомнениях в их необходимости

Сомнения в необходимости проведения внеплановых проверок бизнеса должны трактоваться в пользу предпринимателей. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

«С момента вступления в силу закона (с 1 июля 2021 года. — Ред.) отклонена практически каждая вторая внеплановая проверка из более чем 14 тыс. заявленных. Этот курс необходимо продолжить с учетом всех установленных правительством по поручению главы государства ограничений. Любые сомнения в необходимости и правомерности проверок следует трактовать в пользу предпринимателя», — сказал он.

Генпрокурор потребовал также безусловного исполнения своего указания о переносе согласования надзорных проверок бизнеса с районного на региональный уровень.

«Добивайтесь от региональных и местных чиновников автоматического продления и упрощенного оформления согласований и разрешений, в том числе в электронной форме. Это реально устранит многие проволочки и коррупционные риски. В связи с принимаемыми мерами по поддержке бизнеса и инвестпроектов контролируйте доведение и правомерность расходования выделенных на это бюджетных средств», — отметил Краснов.

5 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России подготовило очередной пакет по поддержке экономики России. Также он заверил, что предложенные инициативы «охватывают несколько сфер, среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию, по поддержке конкретных отраслей».

17 марта министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что льготные программы кредитования Минэкономразвития и Банка России поддержат 1 трлн рублей кредитов в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях роста ключевой ставки, чтобы расширить доступность для бизнеса льготных кредитов.

С 10 марта 2022 года правительство РФ ввело мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей до конца года. Отмечалось, что плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

В тот же день Мишустин заявил, что защита внутреннего рынка и сохранение занятости населения являются главными целями властей страны в условиях санкций.

С 1 июля 2021 года начала работать реформированная система проверок бизнеса. Закон определил права и обязанности контролеров и лиц, в отношении которых проводятся проверки. В документе подробно прописана процедура проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Также с 1 июля того же года генеральная прокуратура России ввела в эксплуатацию главную информационную систему в сфере контрольно-надзорной деятельности. Система создана для обеспечения гласности контрольной (надзорной) деятельности и цифровизации межведомственного обмена информацией. Теперь любой визит проверяющего к бизнесмену возможен лишь после внесения сведений об этом в ЕРКНМ.