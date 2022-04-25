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Военный эксперт оценил прекращение ВС РФ боевых действий у «Азовстали»

Военный эксперт Литовкин: Россия ежедневно осуществляет практику гуманитарных акций
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Прекращение боевых действий российскими Вооруженными силами у «Азовстали» — это гуманитарная акция и решение вновь предоставить гуманитарный коридор украинским военным. Такое мнение в понедельник, 25 апреля, выразил военный эксперт Виктор Литовкин.

Спецоперация в Донбассе 25 апреля. Текстовая трансляция
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Ранее в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что российские военные и подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) с 14:00 мск сегодняшнего дня в одностороннем порядке прекратят любые военные действия рядом с «Азовсталью» в Мариуполе.

«Это гуманитарная акция, еще одно решение по предоставлению гуманитарного коридора для всех засевших на «Азовстали» бандеровцев и их сподвижников, чтобы они по этому коридору покинули «Азовсталь», бросая оружие и сдаваясь в плен. Мы такую практику осуществляем ежедневно, но, к сожалению, бандеровцы ею не пользуются, так как понимают, что у них две дороги — либо в тюрьму, либо в землю», — подчеркнул Литовкин в беседе с «Известиями».

Ранее, 24 апреля, пленный боец Национальной гвардии Украины рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Семену Еремину, как ему удалось покинуть комбинат. По его словам, сбежать из «Азовстали» трудно, для этого нужно хорошо знать схему завода, а также обойти охранников и установленные мины. Он отметил, что большинство охранников — члены нацгруппировки «Азов» (против участников в России возбуждены уголовные дела).

21 апреля президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу призвал заблокировать промышленную зону «Азовстали» в Мариуполе так, «чтобы муха не пролетела». Шойгу в свою очередь доложил президенту, что украинские боевики надежно заблокированы на территории завода.

Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказались прекратить сопротивление.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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