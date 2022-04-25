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Кадеты из Тамбова первыми в области начали учебный день с поднятия флага РФ

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Ученики многопрофильного кадетского корпуса имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л. С. Демина первыми в Тамбовской области 25 апреля начали учебную неделю с поднятия государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщили в ИА «Онлайн Тамбов.ру».

«В многопрофильном кадетском корпусе право поднять государственный флаг получили кадеты 5-го курса Максим Шефлер и Иван Лисин совместно с педагогом дополнительного образования Виктором Ефремовым», — говорится в публикации.

Шефлер назвал большой честью возможность лично поднять государственный флаг, так как посчитал, что новая традиция «означает гордость, признание и уважение нашей великой, сильной и могучей страны».

Решение о поднятии символа страны утром каждого учебного понедельника принял управляющий совет школы.

«С 1 сентября поднимать флаг России и исполнять государственный гимн в начале каждой учебной недели будут во всех школах Тамбовской области. Для этого все образовательные организации будут оснащены флагштоками, государственной символикой — гербом и флагом Российской Федерации», — рассказала в беседе с изданием начальник управления образования и науки региона Татьяна Котельникова.

Также в ходе торжественного мероприятия будут оглашать планы образовательного учреждения на всю неделю.

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