Краснов назвал жадность бизнесменов причиной роста цен на лекарства

Цены на аптечные препараты в российских регионах выросли из-за жажды наживы бизнесменов. Об этом сообщил 25 апреля генеральный прокурор России Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

«Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины», — пояснил он.

Краснов поручил продолжать мониторинг цен на лекарственные препараты и медицинские изделия. Он потребовал довести надзорные мероприятия до логического завершения, потому как «тот, кто нарушил закон, должен за это ответить». Он отметил, что аналогичным образом на системной основе должны быть проверены все цепочки ценообразования, обоснованность установления торговых наценок на товары первой необходимости и продукты питания. Генпрокурор сакцентировал внимание на том, что попытки откровенных спекуляций в период нестабильности на рынке должны быть жестко пресечены.

20 апреля глава комиссии партии «Единая Россия» по здравоохранению, главный врач больницы в столичном районе Коммунарка Денис Проценко заявил, что ситуация по обеспечению лекарствами требует контроля, но она стабильна. По его словам, на сегодняшний день у нас есть 12-месячный запас лекарственных препаратов и расходных материалов.

18 апреля глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал стабильной ситуацию на фармацевтическом рынке страны. Сейчас в фарминдустрии создается основа, которая придаст отрасли дополнительный стимул для производства новых препаратов, заверил он.

12 апреля главный внештатный онколог Минздрава РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн заявил, что в России нет дефицита лекарственных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями.

30 марта Минздрав РФ сообщил о возможности закупать отдельные виды медикаментов, по которым может возникнуть дефицит.

8 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете вывоза из страны медицинских изделий, поставленных странами, присоединившимися к антироссийским санкциям. Отмечается, что это решение позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории страны из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.